¿Es jubilado y quiere realizar actividades recreativas? Centros de la CSS ofrecen cursos y talleres

Actualmente, la CSS cuenta con cuatro Centros de Bienestar ubicados en Parque Lefevre, 5 de Mayo, San Miguelito y Río Hato , donde se desarrollan actividades educativas y recreativas dirigidas a personas jubiladas, pensionadas y de la tercera edad.

Los adultos mayores cuentan con espacios donde pueden desarrollar nuevas habilidades, mantenerse activos y compartir con otras personas a través de los Centros de Bienestar de la Caja de Seguro Social (CSS).

Estos centros ofrecen actividades orientadas a estimular las capacidades físicas y cognitivas, fortalecer la autoestima y promover la autonomía en esta etapa de la vida.

El jefe nacional del Programa de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la CSS, Aquiles Aguilar, explicó que estos espacios buscan que los adultos mayores mantengan una vida activa mediante actividades educativas, recreativas y de convivencia.

Entre las opciones disponibles se encuentran cursos, talleres, seminarios, ejercicios, actividades físicas, círculos de lectura, bailes y clases para aprender a tocar instrumentos musicales.

“Es fundamental y una buena oportunidad para que los adultos mayores hagan algo diferente y desarrollen nuevas habilidades, ya que nunca es tarde para aprender”, señaló Aguilar.

Además, los participantes pueden acceder a cursos gratuitos de pastelería, repostería y cocina. También se ofrecen capacitaciones sobre el uso de teléfonos celulares, con el objetivo de facilitar el manejo de herramientas tecnológicas.

“Tenemos un curso muy bonito, en el que le enseñamos a los adultos mayores cómo usar el celular, algo que a nosotros nos parece tan sencillo, y a ellos se les dificulta”, indicó el funcionario.

Actualmente, la CSS cuenta con cuatro Centros de Bienestar ubicados en Parque Lefevre, 5 de Mayo, San Miguelito y Río Hato, donde se desarrollan actividades educativas y recreativas dirigidas a personas jubiladas, pensionadas y de la tercera edad.

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