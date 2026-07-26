MiAmbiente interviene 26 instalaciones tras años de deterioro en sedes regionales y áreas protegidas

MiAmbiente indicó que estas adecuaciones también forman parte de la preparación de los espacios naturales protegidos del país ante la realización del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN , previsto para septiembre de 2027.

Panamá/Después de años sin intervenciones de infraestructura, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició trabajos de recuperación y rehabilitación en sus direcciones regionales, agencias y áreas protegidas a nivel nacional.

El plan contempla la construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de atención al público, la operatividad del personal y la seguridad de quienes utilizan estos espacios.

De acuerdo con la entidad, de un total de 84 instalaciones que presentaban condiciones críticas de deterioro, ya se han intervenido 26 infraestructuras. Los trabajos incluyen reparaciones de techos, cielos rasos, sistemas eléctricos y de plomería, cambio de puertas, cerraduras y ventanas, además de pintura interna y externa, sellado de paredes, mejoras de accesibilidad y climatización.

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Entre las adecuaciones realizadas figuran la construcción de rampas para personas con discapacidad, instalación de equipos de aire acondicionado, impermeabilización de techos y trabajos para corregir problemas de humedad.

Entre las instalaciones intervenidas se encuentra la Reserva Natural Punta Patiño, en Darién, un humedal reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional, donde se destinó una inversión de B/.9,902.96 para reparación de infraestructura, cambio de piezas sanitarias, mejoras al sistema eléctrico y de bombeo, además de la reconstrucción de columnas reforzadas con acero y concreto.

En la misma provincia, la Dirección Regional de Darién, ubicada en Metetí, recibió trabajos por $2,735.22, que incluyeron cambio de láminas de techo, construcción de un colector de agua, pintura y reparaciones eléctricas.

En Herrera se realizaron mejoras en dos agencias. En la Agencia de Ocú se invirtieron $9,249.01 en fumigación y control de plagas, construcción de una rampa para personas con discapacidad, instalación de aire acondicionado y mejoras sanitarias. Mientras que en la Agencia de Las Minas se destinaron $8,499.37 para la reconstrucción del techo, instalación de ventanas francesas, reparación de baños y construcción de puertas de estacionamiento.

En Veraguas se concentró una de las inversiones más altas, con $57,042.73 destinados al remozamiento de la Dirección Regional ubicada en Santiago. Los trabajos incluyeron lavado a presión, sellado y pintura del edificio, reparación de techo, instalación de cielo raso suspendido y cambio de sistemas de tanques en los baños.

Además, se realizaron trabajos en las agencias de Santa Fe, Calobre, Montijo, Soná, San Francisco, Tebario y Atalaya, así como en las subagencias de Los Valles de Cañazas y Alto Guarumo, donde se efectuaron reparaciones de pintura, techos, cielos rasos, puertas, cerraduras e instalación de iluminación LED.

El programa también alcanzó la Agencia de Soloy, en la comarca Ngäbe-Buglé, el EME-Ambiental en Panamá, el Área Protegida de Isla Caña en Los Santos y el Área Protegida de Cerro Guacamaya en Coclé, con inversiones entre $3,400.00 y $5,638.42.

MiAmbiente indicó que estas adecuaciones también forman parte de la preparación de los espacios naturales protegidos del país ante la realización del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, previsto para septiembre de 2027 en Panamá. El encuentro reunirá cerca de 10,000 especialistas y delegados científicos de más de 170 países en el Panama Convention Center, siendo la primera vez que se desarrolla en Mesoamérica.

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