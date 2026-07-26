Tenía depósito domiciliario por pandillerismo, pero fue detenido con un fusil durante un retén policial en Colón

Durante la revisión al vehículo se encontró el arma de fuego tipo fusil con mira telescópica entre la carrocería y varias municiones sin detonar.

Colón/Un hombre que mantenía una medida cautelar de depósito domiciliario fue aprehendido durante un retén policial en el corregimiento de Pilón, provincia de Colón, luego de que las autoridades encontraran un fusil, un cargador y varias municiones dentro del vehículo en el que se desplazaba en el sector de Río Alejandro.

El hallazgo se produjo durante la inspección de un automóvil como parte de un operativo de control tras detectar comportamiento inusual.

Tras localizar el arma de fuego, los agentes procedieron con la aprehensión del conductor y realizaron las verificaciones correspondientes.

El mayor Carlos Caicedo informó que, al consultar los registros, se confirmó que el hombre debía permanecer bajo una medida cautelar de depósito domiciliario por un proceso relacionado con el delito de pandillerismo, por lo que no debía encontrarse circulando libremente.

Durante la revisión al vehículo se encontró el arma de fuego tipo fusil con mira telescópica entre la carrocería y varias municiones sin detonar.

El aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y los trámites judiciales correspondientes. Mientras tanto, el fusil, el cargador y las municiones quedaron bajo custodia como parte de las evidencias del caso.

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