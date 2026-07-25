Activan nuevo aviso de lluvias hasta el 28 de julio; Sinaproc insiste en prevenir cruzar ríos o quebradas acrecentadas

Para los próximos días, se prevé el desplazamiento de la onda tropical número 27 y el ingreso de la onda tropical número 28 , sistemas que favorecerán la ocurrencia de aguaceros fuertes acompañados de posibles ráfagas de viento.

Las lluvias intensas y persistentes registradas durante las últimas 48 horas provocaron inundaciones en sectores de Colón y Veraguas, donde el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene operativos de asistencia humanitaria, evaluación de daños y monitoreo.

El director de Sinaproc, Omar Smith, informó que en la provincia de Colón continúan las labores iniciadas tras las afectaciones en Nombre de Dios y que este sábado el personal permanece desplegado en Portobelo.

En Veraguas, indicó que las operaciones han pasado a una fase de mitigación, luego de las primeras respuestas a las emergencias ocasionadas por las lluvias.

En cuanto a Bocas del Toro, Smith señaló que no se han reportado nuevas afectaciones y que continúan las asistencias humanitarias en el corregimiento de Almirante.

"Al momento no mantenemos albergues activos", precisó.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, conmemorado este 25 de julio, el director de Sinaproc reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, quebradas o cualquier cuerpo de agua durante crecidas o inundaciones.

Smith recomendó no intentar atravesar corrientes de agua, aunque otras personas lo hagan de manera habitual, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y poner en riesgo la vida.

Para los próximos días, se prevé el desplazamiento de la onda tropical número 27 y el ingreso de la onda tropical número 28, sistemas que favorecerán la ocurrencia de aguaceros fuertes acompañados de posibles ráfagas de viento.

Ante este pronóstico, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene vigente un aviso de prevención hasta el 28 de julio por lluvias y tormentas en distintas regiones del país.

Información de Meredith Serracín

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