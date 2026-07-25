Canal de Panamá: Precalificación del Corredor Energético entra en fase de evaluación de documentación

Desde la publicación del pliego de precalificación, el 30 de enero de 2026, el proceso ha avanzado conforme a lo establecido en el Reglamento de Concesiones de la Autoridad del Canal de Panamá.

Ciudad de Panamá/El período de recepción de documentos de las empresas interesadas en participar en el proceso de precalificación para el desarrollo del Corredor Energético cerró este jueves 23 de julio de 2026, informó el Canal de Panamá.

La documentación será evaluada conforme a los criterios legales, técnicos y financieros establecidos en el Pliego de Precalificación y sus enmiendas.

Una vez finalizada esta evaluación, la Autoridad del Canal de Panamá publicará la lista de las empresas precalificadas con las cuales avanzará a la siguiente fase del proceso, centrada en la interacción y diálogo con los precalificados.

La iniciativa del Corredor Energético busca preparar a Panamá para responder a la evolución del mercado energético global mediante el fortalecimiento de la plataforma logística de la Autoridad del Canal de Panamá, particularmente para el transporte de líquidos de gas natural.

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La propuesta contempla el desarrollo de capacidades que complementen al Canal de Panamá y abre espacios para la participación de empresas interesadas en impulsar proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento y la competitividad del país.

Desde la publicación del pliego de precalificación, el 30 de enero de 2026, el proceso ha avanzado conforme a lo establecido en el Reglamento de Concesiones de la Autoridad del Canal de Panamá.

Durante esta etapa se desarrolló un período de aclaraciones, se emitieron tres enmiendas y se recibió la documentación de precalificación. El procedimiento de precalificación busca garantizar condiciones de transparencia y competitividad del proceso y a la vez promueve la participación entre las empresas interesadas que cuentan con capacidad de ejecutar esta iniciativa.

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