San Miguelito prepara nuevas medidas ante aumento de homicidios y violencia

El objetivo es adoptar acciones urgentes ante la situación de inseguridad que enfrentan varias comunidades.

Ciudad de Panamá/Autoridades de San Miguelito y representantes de distintas instituciones se reunieron este viernes para evaluar nuevas medidas frente al aumento de la violencia y los homicidios registrados en el distrito durante 2026.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, confirmó que en el encuentro participaron representantes del Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, jueces de paz y nocturnos, además de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Según Hernández, el objetivo es adoptar acciones urgentes ante la situación de inseguridad que enfrentan varias comunidades. Las medidas acordadas serán anunciadas oficialmente el próximo lunes y podrían incluir restricciones de movilidad, junto con otras acciones dirigidas a reducir la incidencia delictiva.

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“Los actores encargados de esto, estamos hablando de Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, con los jueces de Paz y jueces nocturnos, el Senniaf para el tratamiento de los menores, la Policía Nacional, por supuesto, la coordinación de la Alcaldía de San Miguelito, así que todos los detalles los vamos a estar dando con las autoridades competentes el día lunes”, indicó la alcaldesa.

Entre los corregimientos identificados como zonas de mayor impacto se encuentran Belisario Frías y Omar Torrijos.

Óscar Gutiérrez, representante del corregimiento de Omar Torrijos, señaló que los homicidios han aumentado en comparación con el año anterior.

“En el 2025 se presentaron 11 homicidios durante todo el año, este año a agosto del 2026 se registran 15 homicidios, han subido aproximadamente cuatro homicidios en un periodo de ocho meses”, explicó.

Gutiérrez agregó que desde el Concejo Municipal se mantiene una mesa de seguridad junto con la Policía Nacional para analizar los indicadores de violencia e identificar las causas detrás del incremento de los hechos delictivos.

Las autoridades indicaron que los detalles de las nuevas medidas serán presentados el lunes, una vez finalicen las coordinaciones entre las instituciones involucradas.

Con información de Yenny Caballero