Ordenan detención provisional para los 10 imputados por caso 'Mafia Filipina'
Durante las audiencias de apelación fueron confirmadas las ocho detenciones provisionales que habían sido impuestas previamente durante la audiencia en la que se legalizaron las aprehensiones y se formularon cargos.
El Tribunal de Apelaciones confirmó y ordenó medidas de detención provisional para las 10 personas imputadas dentro de la operación desarrollada contra la denominada “Mafia Filipina”, organización que, según las autoridades, operaba principalmente en el corregimiento de Betania.