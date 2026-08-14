Sinaproc refuerza monitoreo de ríos ante condiciones lluviosas en Bocas del Toro

De acuerdo con el monitoreo realizado a las 7:25 a.m. de este viernes 14 de agosto, personal operativo y equipos de la institución mantienen seguimiento en diferentes puntos de los distritos de Changuinola y Chiriquí Grande, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.