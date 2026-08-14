Centro de Salud de Montijo será demolido; nueva instalación costará $9 millones

La infraestructura principal del Centro de Salud Reverendo Ricardo Velasco data de la década de 1960
14 de agosto 2026 - 13:14

Centro de Salud de Montijo será demolido; nueva instalación costará $9 millones

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