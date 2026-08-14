Decretan toque de queda y suspenden Festival de la Pollera Picarona en Antón por hechos de violencia

Las contundentes disposiciones se toman luego de una racha de ataques con armas de fuego que han dejado luto en la región.

Ante la escalada de hechos sangrientos que ha conmocionado a la comunidad en los últimos días, el alcalde de Antón, Eric Dominguez, decretó un toque de queda para menores de edad con el fin de contener los hechos de violencia que han estremecido al distrito y salvaguardar la seguridad ciudadana.

El alcalde del distrito anunció la restricción de movilidad (toque de queda) para todos los menores de edad a partir de hoy a las 9:00 p.m. La medida regirá específicamente en los corregimientos de Antón Cabecera y Río Hato.

De manera simultánea, la Alcaldía de Antón y el comité organizador acordaron la suspensión del Desfile de la Pollera Montuna Picarona Antonera, cuya celebración estaba programada para los días 14 y 15 de agosto. Las autoridades indicaron que el evento folclórico será reprogramado para una nueva fecha que será anunciada próximamente.

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Violencia ligada a bandas armadas

Las contundentes disposiciones se toman luego de una racha de ataques con armas de fuego que han dejado luto en la región.

El pasado sábado por la noche, una balacera irrumpió en una discoteca ubicada en Antón Cabecera, cobrando la vida de una mujer y dejando a tres personas más heridas. Las investigaciones preliminares revelaron que dentro del establecimiento se encontraban supuestos integrantes de bandas delictivas.

A este hecho se sumó el homicidio de Ivis Ubalte la noche del lunes, cuando varios sujetos armados irrumpieron en su residencia y le dispararon a quemarropa.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que no se descarta que esta serie de homicidios esté directamente vinculada a disputas del crimen organizado que opera en la zona.