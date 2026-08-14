Rana dorada, símbolo de Panamá, permanece en peligro crítico de extinción

Cada 14 de agosto se celebra en Panamá el Día Nacional de la Rana Dorada, fecha establecida para crear conciencia sobre la importancia ecológica y cultural de este anfibio y las amenazas que enfrenta.

Panamá/Panamá conmemora este 14 de agosto el Día Nacional de la Rana Dorada, una especie endémica del país y símbolo de su biodiversidad, que permanece en peligro crítico de extinción.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) señaló que la pérdida de hábitat, las enfermedades y el cambio climático se encuentran entre las principales amenazas para la supervivencia de la Atelopus zeteki.

Al tratarse de una especie única de Panamá, su protección representa la conservación de un patrimonio natural irremplazable.

La rana dorada también cumple una función como indicador de ecosistemas saludables, especialmente en ríos y bosques. Su presencia permite conocer las condiciones ambientales de los espacios naturales donde habita.

MiAmbiente recordó que la protección de la especie depende de la participación de toda la población. Conservar los bosques y las fuentes de agua, además de respetar la fauna silvestre, son acciones necesarias para preservar su futuro.

Cada 14 de agosto se celebra en Panamá el Día Nacional de la Rana Dorada, fecha establecida para crear conciencia sobre la importancia ecológica y cultural de este anfibio y las amenazas que enfrenta.