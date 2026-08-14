Cinco muertos por lluvias torrenciales 'sin precedentes' en Japón

Los científicos consideran que el cambio climático provocado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, prolongados e intensos.

Tokio, Japón/Al menos cinco personas murieron tras lluvias torrenciales "sin precedentes" al este de Tokio, informaron el viernes las autoridades japonesas, donde además miles de pasajeros quedaron bloqueados en el aeropuerto internacional de Narita.

Los aguaceros durante la noche del jueves provocaron alertas de deslizamientos de tierra y cortes de energía. Los meteorólogos emitieron por primera vez la alarma de lluvias torrenciales de máximo nivel para la región de Chiba.

En las zonas rurales de la prefectura, varias decenas de vehículos, algunos cubiertos de barro, quedaron abandonados, y los servicios de emergencia trabajaron durante toda la jornada para reparar las carreteras dañadas o derrumbadas, constató un periodista de la AFP.

La prefectura informó previamente que entre los fallecidos se encuentran un hombre de entre 60 y 70 años, hallado flotando en una carretera inundada, y una mujer de 66 años que quedó atrapada en su vehículo sumergido.

Entre las demás víctimas mortales hay un hombre cuya edad se desconoce, hallado inconsciente en la calle, y otra persona cuyo sexo y edad aún no fueron determinados.

El viernes por la tarde, la cadena pública NHK informó de ocho fallecidos, cifra que las autoridades se negaron a confirmar.

Hasta la mañana del viernes, cerca de 26.000 hogares en toda la prefectura de Chiba no tenían electricidad, informó la oficina de gestión de desastres.

Alrededor de 6.000 personas quedaron varadas durante la noche en Narita, uno de los dos principales aeropuertos que atienden a Tokio.

Numerosos pasajeros, que recibieron agua, comida y sacos de dormir, pasaron la noche en las terminales. Por la mañana, la AFP constató enormes colas en los mostradores de facturación.

Un viajero procedente del Reino Unido, llamado Philip, indicó que tuvo que realizar un trayecto de nueve horas, incluido un desplazamiento en taxi, antes de llegar al aeropuerto a primera hora del viernes. Con un saco de dormir en la mano, "intentó dormir un poco".

"Nunca habría imaginado pasar la noche en el aeropuerto, pero es lo que hay y estamos aprendiendo a adaptarnos", declaró a NHK otro viajero, también obligado a permanecer en el lugar.

Cientos de personas quedaron igualmente atrapadas el jueves por la noche en la estación ferroviaria de Chiba debido a la suspensión del servicio, constató un periodista de la AFP.

Otros cientos de personas tuvieron que pasar la noche en centros de acogida de Chiba, informó también NHK.

Los científicos consideran que el cambio climático provocado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, prolongados e intensos.