San Miguelito removió 36 vehículos en grúa y solo tres propietarios los han reclamado

Los corregimientos con más denuncias por vehículos abandonados son Rufín Alfaro, Omar Torrijos y Belisario Porras.

Panamá/El Municipio de San Miguelito ha retirado con grúa 36 vehículos abandonados en espacios públicos, pero únicamente tres propietarios se han presentado a reclamarlos, mientras continúan pendientes 274 denuncias ciudadanas.

Ramiro Maure, funcionario del Municipio de San Miguelito, explicó que otros 400 vehículos fueron removidos voluntariamente por sus propietarios después de recibir una notificación mediante un adhesivo colocado por las autoridades municipales.

A los 400 vehículos, nosotros les hemos puesto los stickers y esos vehículos se han movido voluntariamente. Los dueños han visto realmente que están cometiendo una falta y han movido esos vehículos voluntariamente”, expresó.

El funcionario señaló que algunos automóviles permanecían dañados y ocupando calles, aceras u otros espacios públicos desde hace siete años. Estas estructuras, además de reducir los estacionamientos disponibles, se convierten en reservorios de mosquitos Aedes, criaderos de alimañas y posibles escondites para delincuentes.

Los corregimientos con más denuncias por vehículos abandonados son Rufín Alfaro, Omar Torrijos y Belisario Porras.

Aumentan las denuncias

La jornada desarrollada esta semana generó controversia después de que un residente se opusiera al retiro de un vehículo que obstruía una acera. Según Maure, el automóvil estaba dañado y fue removido posteriormente por su propietario.

“Fue un momento muy tenso con el vecino, la reacción que él tuvo en el momento, pero después entonces él nos pidió disculpas, él reconoció que tenía un vehículo ahí en el lugar que estaba mal ubicado y ya al momento él removió el vehículo”, relató.

Después de la difusión del operativo del lunes, el Municipio recibió unas 200 denuncias adicionales. La cantidad de reportes podría llevar a las autoridades a ampliar las jornadas de inspección y remoción.

“La medida se va a mantener, se va a continuar. Después del lunes, las denuncias se incrementaron. Yo, revisando las denuncias, realmente es evidente los vehículos, el deterioro que tienen, así que los vecinos nos piden que vayamos. Creo que vamos a tener que extender los operativos”, manifestó Maure.

El funcionario indicó que diariamente un equipo recorre las comunidades para colocar notificaciones y retirar con grúa los automóviles que incumplen las normas.

Entre los casos atendidos, mencionó un vehículo que permaneció durante meses frente a un hidrante, lo que podía impedir el acceso de los bomberos durante una emergencia.

¿Qué sucede con los vehículos retirados?

Maure explicó que el municipio aplica dos procedimientos. El primero es denominado “chatarreo exprés” y permite retirar inmediatamente un vehículo cuando causa una obstrucción o representa un riesgo.

El segundo corresponde al acuerdo de chatarreo, que concede 30 días para que el propietario retire voluntariamente el automóvil. Si el municipio lo remueve en grúa, el dueño dispone de otros 15 días para reclamarlo.

Si nadie se presenta dentro de ese periodo, el vehículo pasa a disposición final mediante chatarreo o compactación. El material obtenido se utiliza para cubrir los costos de maniobra, transporte y custodia.

El municipio también estudia construir estacionamientos públicos en otros sectores de San Miguelito, tomando como referencia una experiencia desarrollada anteriormente en Gelabert con recursos de la descentralización.

Maure reconoció que la falta de estacionamientos es un problema recurrente en el distrito, pero sostuvo que los operativos se concentran principalmente en automóviles con desperfectos mecánicos que llevan años ocupando espacios públicos.