Delitos sexuales en Panamá: denuncias crecen 16 % en el 2026

Entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público recibió 3216 denuncias por delitos sexuales. La fiscal superior Janeth Rovetto explica el alza de los casos, las señales de alerta del abuso sexual infantil y por qué el registro de agresores sexuales aún no está disponible.

Ciudad de Panamá/El aumento de las denuncias por delitos sexuales en Panamá no llega por casualidad. Hoy "se hace una mayor docencia, se habla más de estos hechos", y la ciudadanía entiende que deben exponerse ante la autoridad para que sean investigados y sancionados, resume Janeth Rovetto, fiscal superior contra Delitos Sexuales.

Rovetto detalla que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se presentaron 3216 denuncias, un 16 % más que en el mismo periodo de 2025: 1070 por violación, 1217 por acceso sexual con adolescentes de entre 14 y 18 años y 504 por actos libidinosos. De las víctimas, alrededor de 300 son varones y más de 3500, mujeres.

Para la fiscal, el delito de mayor incidencia son las relaciones de adultos con menores de entre 14 y 18 años, y hablar de "relaciones consentidas" no es correcto: "Aquí hay una situación de ventaja de ese adulto sobre esa persona menor de edad", y los expertos coinciden en que antes de los 18 "no están preparados ni biológica ni emocionalmente".

El agresor sexual, describe, es una persona del núcleo más cercano de la víctima. Generalmente, no se acerca con violencia ni intimidación: "Realmente se acerca valiéndose del afecto".

Por eso la educación es la principal herramienta de prevención: enseñar a los niños cuáles son sus partes privadas, qué hacer si algo les sucede y a quién contárselo, para que desarrollen una red de apoyo.

También hay señales de alerta del abuso: niños callados que se vuelven hiperactivos, que vuelven a orinarse tras superar la etapa del pañal, que desarrollan miedos o pesadillas, o adolescentes con autolesiones en brazos y muslos. "Todas estas cosas tienen que despertar alertas en los padres", insiste.

Paulette Thomas, quien propuso la ley sobre ofensores sexuales, coincide: "Es importante que les empecemos a dar esta información a los niños para que sepan discernir entre lo que es una caricia realmente amorosa o alguna otra caricia que detrás lleva ocultas otras intenciones".

El registro de agresores sexuales, aún en espera

La Ley 501 de 2025 hizo público el registro de agresores sexuales, pero hasta agosto de 2026 la plataforma no está disponible. Falta definir con el Ministerio de Seguridad y la AIG si será una aplicación o una página web, aunque ya existe un ofrecimiento gratuito para desarrollar el sitio y hasta una aplicación ya terminada.

"Lo que necesitamos es el visto bueno para que finalmente ya la podamos utilizar de manera efectiva", señala Rovetto, quien aclara que el condenado permanecerá en el listado hasta el triple de su pena si la víctima fue un menor, y hasta el doble en casos de adultos mayores o personas con discapacidad.