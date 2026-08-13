Ivis Ubarte | Autoridades siguen pista de sicarios por asesinato de la futbolista en Antón

La joven fue asesinada dentro de su residencia, luego de que varios hombres encapuchados ingresaran por la fuerza y le dispararan en repetidas ocasiones.

Panamá/Las investigaciones por el asesinato de la futbolista panameña Ivis Ubarte, de 23 años, continúan abiertas, mientras las autoridades buscan establecer la identidad y ubicación de los responsables del crimen ocurrido la noche del martes 11 de agosto en Antón, provincia de Coclé.

Ubarte, conocida como “La Rosadita”, era integrante del Inter Panamá CF y había sido convocada a la selección mayor. La joven fue asesinada dentro de su residencia, luego de que varios hombres encapuchados ingresaran por la fuerza y le dispararan en repetidas ocasiones.

Entre los elementos que analizan los investigadores se encuentran las cámaras de videovigilancia ubicadas en distintos sectores, las cuales podrían haber registrado la trayectoria utilizada por los responsables antes o después del ataque.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informó que se mantienen en desarrollo diferentes diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a quienes participaron en el hecho.

”Hay una investigación que lleva la unidad regional de Coclé en la sección especializada en Delitos contra la Vida y Integridad Personal, Homicidio y Femicidio, se han realizado en este caso en particularactividades, en cuanto al empadronamiento, entrevistas, acopio de cámara de vigilancia, para poder entender el recorrido de los sujetos que causaron esta muerte”, explicó el procurador.

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Segundo asesinato de una mujer a tiros en Coclé durante agosto

El crimen de Ubarte representa el segundo caso de una mujer asesinada con arma de fuego durante agosto en la provincia de Coclé.

El otro hecho ocurrió en una discoteca ubicada en Antón, donde una mujer de aproximadamente 31 años perdió la vida durante un tiroteo en el que también resultaron heridos tres hombres.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar el móvil detrás del asesinato de la futbolista y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Este caso no escapa de una investigación que se tiene que va en esa línea de investigación sobre lo que tiene que ver con algún grupo pandilleril, como nuevamente las personas tienen un prontuario y asimismo nosotros estamos con la línea de investigación buscando y ya tenemos a varios identificados; se va a estar operando durante todo lo que resta de la semana para poder dar con las capturas”, señaló Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

Suky Yard, de la Fundación Vida Mujer, lamentó que continúen registrándose asesinatos de mujeres con armas de fuego, independientemente de las circunstancias que rodeen cada caso. Según indicó, con la muerte de “La Rosadita” suman 10 mujeres asesinadas a tiros en Panamá durante 2026.

La muerte de Ivis Ubarte ha causado consternación entre integrantes del fútbol femenino panameño, familiares, amigos y personas que compartieron con ella durante su trayectoria deportiva.

Las autoridades mantienen las diligencias y esperan avanzar en la ubicación de los responsables del homicidio en las próximas horas.

Con información de Hellen Concepción