Homicidio Ivis Ubarte: Cámaras de seguridad podrían ser clave en crimen de la futbolista

Ubarte, conocida como “La Rosadita”, era integrante del Inter Panamá CF y había sido convocada a la selección mayor. La joven fue asesinada dentro de su residencia, luego de que varios hombres encapuchados ingresaran por la fuerza y le dispararan en repetidas ocasiones.