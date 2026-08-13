Homicidio Ivis Ubarte: Cámaras de seguridad podrían ser clave en crimen de la futbolista

Ubarte, conocida como “La Rosadita”, era integrante del Inter Panamá CF y había sido convocada a la selección mayor. La joven fue asesinada dentro de su residencia, luego de que varios hombres encapuchados ingresaran por la fuerza y le dispararan en repetidas ocasiones.

Policía investiga posible relación de un grupo pandilleril con asesinato de la futbolista Ivis Ubarte

Las investigaciones por el asesinato de la futbolista panameña Ivis Ubarte, de 23 años, continúan abiertas, mientras las autoridades buscan establecer la identidad y ubicación de los responsables del crimen ocurrido la noche del martes 11 de agosto en Antón, provincia de Coclé.

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