Homicidio Ivis Ubarte: Cámaras de seguridad podrían ser clave en crimen de la futbolista
Ubarte, conocida como “La Rosadita”, era integrante del Inter Panamá CF y había sido convocada a la selección mayor. La joven fue asesinada dentro de su residencia, luego de que varios hombres encapuchados ingresaran por la fuerza y le dispararan en repetidas ocasiones.
Las investigaciones por el asesinato de la futbolista panameña Ivis Ubarte, de 23 años, continúan abiertas, mientras las autoridades buscan establecer la identidad y ubicación de los responsables del crimen ocurrido la noche del martes 11 de agosto en Antón, provincia de Coclé.