Ciudad de Panamá/Con el objetivo de fortalecer las competencias de su equipo e impulsar la formación continua, los colaboradores de TVN Media y sus familias cuentan ahora con una oportunidad clave para su crecimiento personal y profesional. Mediante un acuerdo firmado con ADEN Business School, el personal del grupo de medios tendrá acceso a programas de estudio superior y especializaciones adaptadas a las exigencias actuales del mercado laboral.