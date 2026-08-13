Ciudadanos denuncian por agresión al alcalde de Bocas del Toro; piden investigar altercado

Uno de los denunciantes, aseguró que acudió al Ministerio Público con la intención de que el caso sea investigado conforme a la ley.

Bocas del Toro/Un grupo de ciudadanos acudió a las oficinas del Ministerio Público para presentar una denuncia y solicitar que se investigue un altercado ocurrido esta semana en el Concejo Municipal de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro.

Según los denunciantes, durante la sesión fueron agredidos por el alcalde de Bocas del Toro, Wilbur Martínez, en medio de una discusión relacionada con reclamos sobre la situación legal de varios terrenos municipales.

Los ciudadanos sostienen que sus cuestionamientos buscan esclarecer si algunos de estos terrenos fueron vendidos o si actualmente están siendo utilizados por entidades privadas. Tras el incidente, señalaron que temen posibles represalias, especialmente porque parte de lo ocurrido quedó registrado en video.

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Uno de los denunciantes, Nicolás Vásquez, aseguró que acudió al Ministerio Público con la intención de que el caso sea investigado conforme a la ley.

“Yo creo en la justicia y yo voy a hacer todo bajo la ley, como nos otorga el derecho, y también apenado porque como bocatoreño me siento apenado de la manera en cómo el alcalde reaccionó”, expresó Vásquez.

Los denunciantes esperan que las autoridades determinen las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y si existe algún tipo de responsabilidad derivada de los hechos registrados en el Concejo Municipal.