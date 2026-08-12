Antai inicia investigación de oficio contra alcalde de Bocas del Toro tras altercado grabado en video

El incidente se habría producido luego de cuestionamientos relacionados con supuestas adjudicaciones o ventas de terrenos que, según residentes, habrían sido utilizados históricamente como espacios de recreación comunitaria.

Bocas del Toro/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que inició una investigación de oficio contra el alcalde de Bocas del Toro, Wilbur Martínez, luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa al funcionario involucrado en un altercado con un ciudadano en Isla Colón.

El incidente se habría producido luego de cuestionamientos relacionados con supuestas adjudicaciones o ventas de terrenos que, según residentes, habrían sido utilizados históricamente como espacios de recreación comunitaria.

Entre los sitios mencionados se encuentran áreas del parque infantil de calle quinta y terrenos vinculados al patronato de la feria, próximos al cementerio. Residentes de la zona han solicitado conocer la documentación relacionada con estos predios y las condiciones bajo las cuales se habrían realizado las operaciones.

A estos señalamientos se suman cuestionamientos sobre el manejo de aproximadamente$ 4.8 millones que, según las denuncias, habrían sido recibidos durante la etapa de Martínez como representante de corregimiento a través de fondos vinculados a la denominada descentralización paralela.

La comunidad ha pedido que las autoridades revisen las cuentas correspondientes y determinen la legalidad de las actuaciones denunciadas.

Tras la difusión del video, el alcalde aseguró que desde hace años ha sido objeto de acusaciones que, según dijo, no han podido ser sustentadas con pruebas.

“Estos señores tienen más de 15 años de estar acusándome de muchas cosas que nunca han tenido pruebas. Estos ciudadanos me tienen cansado de estar acusándome de cosas que nunca han podido tener pruebas, pero lo tiran a las redes sociales”, sostuvo Martínez, quien calificó los señalamientos como falsos y de carácter político.

La Alcaldía de Bocas del Toro también emitió un comunicado en el que aseguró que la actual administración no ha realizado ventas de terrenos municipales y que los títulos de propiedad que han surgido corresponderían a actuaciones efectuadas durante administraciones anteriores.

La institución sostuvo además que se trata de bienes públicos que deben ser preservados para beneficio de la comunidad.

Por su parte, la Antai indicó que la investigación busca esclarecer los hechos relacionados con la riña y determinar si la conducta del alcalde constituye una posible violación al Código de Ética de los Servidores Públicos u otras normas aplicables.

La entidad recordó a los servidores públicos que sus actuaciones deben regirse por principios de responsabilidad, respeto, transparencia y apego a la ley.

Con información de Luis Palacios