El incidente se habría producido luego de cuestionamientos relacionados con supuestas adjudicaciones o ventas de terrenos que, según residentes, habrían sido utilizados históricamente como espacios de recreación comunitaria.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que inició una investigación de oficio contra el alcalde de Bocas del Toro, Wilbur Martínez, luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa al funcionario involucrado en un altercado con un ciudadano en Isla Colón.