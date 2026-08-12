Panamá/El cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de meteoros de las Perseidas. Este fenómeno, caracterizado por su vistosidad y destellos de colores, tendrá una ventana de observación de aproximadamente cuatro horas y media durante la madrugada.

De acuerdo con la Dirección de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el evento comenzará a ser visible a partir de las 12:30 a.m. y se extenderá hasta cerca de las 4:30 a.m.