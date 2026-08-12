El canciller Javier Martínez-Acha explicó durante una conferencia de prensa que estas cifras no constituyen un registro definitivo, debido a que la información disponible continúa bajo verificación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, de acuerdo con estimaciones basadas en reportes de familiares y procesos de verificación consular, alrededor de 60 ciudadanos panameños podrían haber estado o permanecer vinculados a las fuerzas armadas de Rusia y unos 17 a las fuerzas de Ucrania.