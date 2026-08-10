Temblor se sintió con fuerza en Bocas del Toro, Chiriquí, Azuero, Coclé y Colón; protocolos de evacuación fueron activados

Hasta el momento, las autoridades mantienen el monitoreo en las distintas provincias y continúan las evaluaciones preventivas, sin reportes generalizados de daños de consideración ni de personas lesionadas asociados al movimiento telúrico.

Ciudad de Panamá/El temblor de magnitud 7.4 con epicentro en Colombia, registrado la mañana de este lunes y sentido en gran parte del territorio panameño, activó los protocolos de evacuación, inspecciones preventivas y monitoreo por parte de los organismos de emergencia en diversas provincias del país.

En Chiriquí, el movimiento fue percibido con mayor intensidad en los distritos de David, Dolega, Bugaba y Barú. Tras las inspecciones realizadas por los estamentos de seguridad, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas. Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier anomalía a través del 911 y recordaron la importancia de seguir los protocolos de evacuación.

En Colón, padres de familia acudieron a varios centros educativos para retirar a sus hijos luego del sismo. El Ministerio de Educación exhortó a los directores de los planteles a mantener activos los planes de emergencia, verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y priorizar el bienestar de los estudiantes. En algunos centros educativos la jornada fue suspendida como medida preventiva.

En la región de Azuero, el movimiento provocó evacuaciones en planteles educativos e instituciones públicas. Los organismos de emergencia realizaron inspecciones en distintas estructuras y reportaron afectaciones menores en algunos edificios antiguos de la provincia de Herrera. Además, dos personas fueron atendidas por cuadros de ansiedad y en una institución se detectó una nueva fisura que será evaluada por personal de ingeniería.

En Bocas del Toro, el Cuerpo de Bomberos efectuó inspecciones preventivas en hospitales, centros educativos y oficinas gubernamentales para verificar que no existieran daños estructurales. Las autoridades también aprovecharon para reforzar las recomendaciones sobre evacuación y las medidas que deben adoptarse antes, durante y después de un movimiento sísmico.

Mientras tanto, en la provincia de Herrera, varios centros educativos activaron sus protocolos de evacuación y algunos acudientes retiraron a los estudiantes por precaución. Las autoridades recordaron que, una vez finalizado un sismo, las instalaciones deben ser inspeccionadas antes de reanudar las actividades para garantizar que no existan riesgos para la comunidad educativa.

Fue percibido en los seis distritos de la provincia de Coclé, con mayor intensidad en Penonomé, Aguadulce y Antón.

Ante el movimiento sísmico, hospitales, instituciones públicas y centros educativos realizaron evacuaciones preventivas.

En Penonomé, se mantienen inspecciones en estructuras como el edificio del Tribunal Electoral y las instalaciones donde funciona Meduca.

Mientras que en Aguadulce, se colocaron vallas perimetrales y se acordonaron estructuras antiguas ubicadas en áreas cercanas al parque, debido al avanzado deterioro que presentan. Las labores se realizan en coordinación con Bomberos, Policía Nacional y la Gobernación.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el monitoreo en las distintas provincias y continúan las evaluaciones preventivas, sin reportes generalizados de daños de consideración ni de personas lesionadas asociados al movimiento telúrico.

Información de Ney Castillo, Demetrio Ábrego, Luis Alberto Palacios y Néstor Delgado

Otras informaciones que le pueden interesar: