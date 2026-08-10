Serie del Caribe Kids 2026 | Alineación confirmada de Panamá para el debut ante República Dominicana
La selección de Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, está lista para cantar "Play Ball" en la Serie del Caribe Kids Nayarit 2026. Este juego lo podrás ver EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/El cuerpo técnico ha revelado el lineup titular con el que saltará al terreno de juego este lunes a las 4:00 p.m. para medirse a su similar de República Dominicana en el Estadio Don Alejo Peralta ("El Coloso del Pacífico").
El Lineup titular de la selección de Panamá
Para buscar la primera victoria del torneo, la novena panameña presenta una alineación balanceada en contacto, velocidad y solidez defensiva:
- LF Thiago Serracín
- CF Noah Arauz
- 1B Kendrik Salinas
- C Armando Stanziola
- DH Félix García
- RF Carlos Pérez
- 3B Nelson Robledo
- SS Miguel Moreno
- 2B Javier Kennedy
- P Cristian Cedeño (Lanzador Abridor)
Cedeño en la loma y la confianza del cuerpo técnico
El diestro Cristian Cedeño tendrá la responsabilidad de tomar el montículo en el choque inaugural frente a la peligrosa ofensiva dominicana.
En la previa del encuentro, Elpidio Pinto, coach de lanzadores del equipo panameño, destacó la preparación del grupo:
"El equipo se presenta con jugadores de buenos brazos. Además, el trabajo realizado en el bateo y la defensa ha sido sumamente bueno durante la preparación", señaló el técnico nacional.
Calendario de partidos de Panamá en Nayarit 2026
El certamen caribeño infantil no da tregua, y la novena istmeña afrontará una exigente fase de grupos en días consecutivos:
- Lunes 10 de agosto: vs. República Dominicana (4:00 p.m.)
- Martes 11 de agosto: vs. Venezuela (2:00 p.m.)
- Miércoles 12 de agosto: vs. Puerto Rico (5:00 p.m.)
- Jueves 13 de agosto: vs. México Rojo (9:00 p.m.)
- Viernes 14 de agosto: vs. México Verde (9:00 p.m.)
Claves del choque inaugural
- Poder en el corazón del orden: La combinación de Salinas, Stanziola y García en el centro del lineup será fundamental para remolcar a los corredores veloces del tope de la alineación.
- Solidez en el cuadro interior: La llave de doble matanza compuesta por Moreno (SS) y Kennedy (2B) buscará brindarle el máximo respaldo al abridor Cedeño.