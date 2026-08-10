Serie del Caribe Kids 2026 | Alineación confirmada de Panamá para el debut ante República Dominicana

Panamá/El cuerpo técnico ha revelado el lineup titular con el que saltará al terreno de juego este lunes a las 4:00 p.m. para medirse a su similar de República Dominicana en el Estadio Don Alejo Peralta ("El Coloso del Pacífico").

El Lineup titular de la selección de Panamá

Para buscar la primera victoria del torneo, la novena panameña presenta una alineación balanceada en contacto, velocidad y solidez defensiva:

LF Thiago Serracín CF Noah Arauz 1B Kendrik Salinas C Armando Stanziola DH Félix García RF Carlos Pérez 3B Nelson Robledo SS Miguel Moreno 2B Javier Kennedy P Cristian Cedeño (Lanzador Abridor)

Cedeño en la loma y la confianza del cuerpo técnico

El diestro Cristian Cedeño tendrá la responsabilidad de tomar el montículo en el choque inaugural frente a la peligrosa ofensiva dominicana.

En la previa del encuentro, Elpidio Pinto, coach de lanzadores del equipo panameño, destacó la preparación del grupo:

"El equipo se presenta con jugadores de buenos brazos. Además, el trabajo realizado en el bateo y la defensa ha sido sumamente bueno durante la preparación", señaló el técnico nacional.

Calendario de partidos de Panamá en Nayarit 2026

El certamen caribeño infantil no da tregua, y la novena istmeña afrontará una exigente fase de grupos en días consecutivos:

Lunes 10 de agosto: vs. República Dominicana (4:00 p.m.)

vs. (4:00 p.m.) Martes 11 de agosto: vs. Venezuela (2:00 p.m.)

vs. (2:00 p.m.) Miércoles 12 de agosto: vs. Puerto Rico (5:00 p.m.)

vs. (5:00 p.m.) Jueves 13 de agosto: vs. México Rojo (9:00 p.m.)

vs. (9:00 p.m.) Viernes 14 de agosto: vs. México Verde (9:00 p.m.)

Claves del choque inaugural