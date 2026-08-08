Serie del Caribe Kids 2026 | ¡Giro de 180 grados! Venezuela sí estará en Nayarit, México

Panamá/En una noticia que ha devuelto la ilusión a toda la fanaticada del béisbol juvenil, se ha confirmado que la novena de Venezuela finalmente sí participará en la Serie del Caribe Kids 2026.

Aunque inicialmente se había anunciado su baja del torneo, un cambio radical de último momento permitió que las visas fueran aprobadas, asegurando la presencia de los pequeños peloteros venezolanos en el certamen que se llevará a cabo en Nayarit, México.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), que previamente había expresado su solidaridad ante la posible baja, celebra ahora que la delegación venezolana pueda unirse al torneo, destacando el extraordinario compromiso demostrado por todos los involucrados para que los niños no perdieran la oportunidad de representar a su país.

Calendario y equipos confirmados

Con la incorporación de Venezuela, la Serie del Caribe Kids 2026 recupera su brillo total. El torneo se disputará del 10 al 16 de agosto y contará con una competencia del más alto nivel: