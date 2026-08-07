Serie del Caribe Kids 2026| Venezuela se baja del torneo regional de béisbol

La Serie del Caribe Kids se disputará del 10 al 16 de agosto y la podrás vivir a través de TVMAX y TVN Pass

Panamá/La representación Venezuela, que competiría en la próxima Serie del Caribe Kids, no podrá participar del certamen que se realizará en Nayarit, México. Esto lo anunció la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) en un comunicado donde aclara que las causas de esta situación serán detalladas próximamente.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y su Asamblea de Presidentes expresan su más amplio reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional durante todo el proceso de preparación de su selección. Desde el primer momento, sus directivos, encabezados por su Presidente Giuseppe Palmisano, así como todo su personal, realizaron esfuerzos extraordinarios y agotaron todas las gestiones que estuvieron a su alcance para hacer posible la participación del equipo.

La CBPC desea expresar, asimismo, su profunda solidaridad con los niños que integrarían la representación venezolana, con sus familias, el cuerpo técnico y toda la comunidad del béisbol de ese país. Resulta especialmente doloroso que la ilusión de estos jóvenes peloteros, quienes se prepararon con entusiasmo para representar a Venezuela y algunos de los cuales incluso habían iniciado los trámites y desplazamientos necesarios para completar el proceso migratorio requerido, no pudiera finalmente concretarse por circunstancias ajenas a su voluntad y al esfuerzo desplegado por su liga.

Al respecto, el Comisionado del Caribe manifestó: "Es un hecho indiscutible que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional no tiene responsabilidad alguna en esta situación. Muy por el contrario, fui testigo del extraordinario compromiso demostrado por su Presidente, su Junta Directiva, todo su personal y las autoridades que los acompañaron durante este proceso. Hicieron cuanto estuvo a su alcance, hasta el último momento, para que estos niños pudieran estar presentes en la Serie del Caribe Kids".

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La CBPC expresa igualmente su agradecimiento a las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, así como a todas las autoridades y personas que colaboraron de manera decidida en las gestiones realizadas. Su permanente disposición, apoyo y compromiso fueron determinantes durante todo el proceso y constituyen un claro testimonio del respaldo brindado a la delegación venezolana y, especialmente, a los niños que aspiraban a participar en este importante evento.

En consecuencia, la III Serie del Caribe Kids Nayarit 2026 se disputará con cinco equipos: el vigente campeón, República Dominicana; Puerto Rico; Panamá; y dos selecciones del país anfitrión, México.

Información de CBPC

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