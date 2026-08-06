Serie del Caribe Kids| Elpidio Pinto: coach manifiesta que Panamá ha trabajado bastante en todas sus líneas

Panamá - República Dominicana. Estreno de la Serie del Caribe Kids 2026 el lunes 10 de agosto a las 12:00 mediodía por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026, están en los últimos días de preparación previa a su viaje hacia México para competir en ese certamen regional de béisbol infantil. Mientras transcurren los entrenamientos, los resultados del trabajo realizado se notan.

Elpdio Pinto, coach de lanzadores de la representación panameña, expresó que el equipo se presenta con jugadores de "buenos brazos" además de que el trabajo en el bateo y la defensa ha sido bueno.

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"He visto es muy buenos brazos, especialmente en los lanzadores. Creo que el trabajo de los bateadores también es muy bueno y hemos estado trabajando bastante en la defensa", manifestó Pinto en una entrevista a Carlos Pérez de TVMAX.

Pinto comentó que el hecho de que se pudo llevar a cabo la liga Probeis Kids fue determinante en la conformación del equipo que defenderá los colores panameños en el certamen cuya sede es la ciudad de Tepic, en el estado mexicano de Nayarit.

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"Creo que lo más importante fue hacer el torneo aquí en Panamá para ver qué material teníamos y creo que sacamos un muy buen material", opinó el instructor. " En este caso se hizo una preselección inclusive para poder sacar una selección que nos costó bastante", añadió.

Los Federales entrenan en dos sesiones diarias, durante horas de la mañana y la tarde, bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el manager Eddie Serrano. Sin embargo este jueves la rutina fue afectada por la lluvia que se precipitó sobre la ciudad de Panamá en horas de la tarde.

El equipo panameño viajará los días sábado 8 y domingo 9 de agosto en tres grupos que se reunirán en la ciudad mexicana de Guadalajara para dirigirse hacia Tepic por vía terrestre.

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