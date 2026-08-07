MLB previa| Dodgers vs Diamondbacks: choque de alto calibre en el Oeste de la Liga Nacional

Dodgers vs Diamondbacks, sintoniza este partido el sábado 8 de agosto a las 7:10 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Dodgers y Diamondbacks se ven las caras en una serie de juegos que podrían ser clave para ambos conjuntos / AFP

Panamá/Este fin de semana se vivirá un duelo de alta tensión en el Chase Field de Phoenix, cuando los Diamondbacks de Arizona reciban a sus rivales de división, los Dodgers de Los Ángeles, en una serie clave de tres juegos con Implicaciones directas para la División Oeste de la Liga Nacional y la lucha por los comodines.

Enfrentamientos directos en la temporada 2026

Hasta el momento, la serie anual entre ambas escuadras está completamente empatada 5-5:

  • Serie de marzo (Los Ángeles): Los Dodgers barrieron la serie inaugural de 3 juegos (8-2, 5-4 y 3-2).
  • Serie de junio (Phoenix): Los Dodgers se llevaron 2 de 3 encuentros en Chase Field (ganó ARI 4-1, LAD 6-5 y LAD 7-0).
  • Serie de julio (Los Ángeles): Los Diamondbacks respondieron en Dodger Stadium barriendo la serie de 3 juegos (9-3, 9-2 y 5-3).

Los D-backs llegan con una racha de cuatro victorias consecutivas sobre Los Ángeles en la temporada regular.

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Contexto y Actualidad de los Equipos

Dodgers (69-46/ Primero en la División Oeste de la Liga Nacional): Aunque lideran la división, buscan sacudirse el dominio reciente que ha ejercido Arizona sobre ellos y consolidar su liderato de cara a la recta final de la temporada regular.

Diamondbacks (61-55/ Segundo en la División Oeste de la Liga Nacional): Necesitan defender su casa para recortar distancias en el Oeste y mantenerse firmes en los puestos de clasificación a la postemporada.

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Rotación y Duelos de Pitcheo Proyectados

  • Viernes 7 de agosto:
  • Dodgers: Roki Sasaki (5-5, 4.64 ERA)
  • Diamondbacks: Merrill Kelly (8-9, 5.04 ERA)
  • Sábado 8 de agosto:
  • Dodgers: Yoshinobu Yamamoto
  • Diamondbacks: Brandon Pfaadt
  • Domingo 9 de agosto:
  • Dodgers: Por anunciar
  • Diamondbacks: Eduardo Rodríguez

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Claves del Fin de Semana

  • Poder vs. Pitcheo: La poderosa alineación de los Dodgers, encabezada por Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, se medirá a una rotación de Arizona liderada por veteranos de confianza en Phoenix.
  • Profundidad del Bullpen: El manejo del relevo en las entradas finales será determinante, sobre todo en juegos cerrados que suelen darse en la rivalidad del desierto.

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