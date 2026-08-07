MLB previa| Dodgers vs Diamondbacks: choque de alto calibre en el Oeste de la Liga Nacional

Dodgers vs Diamondbacks, sintoniza este partido el sábado 8 de agosto a las 7:10 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Este fin de semana se vivirá un duelo de alta tensión en el Chase Field de Phoenix, cuando los Diamondbacks de Arizona reciban a sus rivales de división, los Dodgers de Los Ángeles, en una serie clave de tres juegos con Implicaciones directas para la División Oeste de la Liga Nacional y la lucha por los comodines.

Enfrentamientos directos en la temporada 2026

Hasta el momento, la serie anual entre ambas escuadras está completamente empatada 5-5:

Serie de marzo (Los Ángeles): Los Dodgers barrieron la serie inaugural de 3 juegos (8-2, 5-4 y 3-2).

Los Dodgers barrieron la serie inaugural de 3 juegos (8-2, 5-4 y 3-2). Serie de junio (Phoenix): Los Dodgers se llevaron 2 de 3 encuentros en Chase Field (ganó ARI 4-1, LAD 6-5 y LAD 7-0).

Los Dodgers se llevaron 2 de 3 encuentros en Chase Field (ganó ARI 4-1, LAD 6-5 y LAD 7-0). Serie de julio (Los Ángeles): Los Diamondbacks respondieron en Dodger Stadium barriendo la serie de 3 juegos (9-3, 9-2 y 5-3).

Los D-backs llegan con una racha de cuatro victorias consecutivas sobre Los Ángeles en la temporada regular.

Contexto y Actualidad de los Equipos

Dodgers (69-46/ Primero en la División Oeste de la Liga Nacional): Aunque lideran la división, buscan sacudirse el dominio reciente que ha ejercido Arizona sobre ellos y consolidar su liderato de cara a la recta final de la temporada regular.

Diamondbacks (61-55/ Segundo en la División Oeste de la Liga Nacional): Necesitan defender su casa para recortar distancias en el Oeste y mantenerse firmes en los puestos de clasificación a la postemporada.

Te puede interesar: Infantino recibe el apoyo de Sudamérica en Colombia en plena crisis FIFA y amenaza de boicot de UEFA

Rotación y Duelos de Pitcheo Proyectados

Viernes 7 de agosto:

Dodgers: Roki Sasaki (5-5, 4.64 ERA)

Roki Sasaki (5-5, 4.64 ERA) Diamondbacks: Merrill Kelly (8-9, 5.04 ERA)

Merrill Kelly (8-9, 5.04 ERA) Sábado 8 de agosto:

Dodgers: Yoshinobu Yamamoto

Yoshinobu Yamamoto Diamondbacks: Brandon Pfaadt

Brandon Pfaadt Domingo 9 de agosto:

Dodgers: Por anunciar

Por anunciar Diamondbacks: Eduardo Rodríguez

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Alberto Gálvez sube al podio en karate para Panamá

Claves del Fin de Semana