MLB resultados| Miguel Amaya y Leonardo Jiménez dan el toque santeño a la jornada para Cahorros y Marlins

Dodgers vs Diamondbacks, sintoniza este partido el sábado 8 de agosto a las 7:10 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Miguel Amaya y Leonardo Jiménez salieron al terreno de juego y marcaron la jornada del jueves 6 de agosto para los peloteros panameños en el béisbol de las Grandes Ligas.

Amaya conectó un imparable en un turno y recibió una base por bola en el partido que los Cachorros de Chicago le ganaron a los Azulejos de Toronto, por 3 carreras a 2 en 11 episodios. La anotación de la victoria para los Cachorros la marcó Pete Crow-Armstrong tras un mal tiro del receptor Brandon Valenzuela.

Con su desempeño en ese partido, el receptor oriundo de la provincia de Los Santos puso su promedio de bateo en .238 en la presente temporada.

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Por otra parte, el también santeño Jiménez ocupó la tercera base y bateó un hit en tres oportunidades, anotó una carrera y recibió una base por bola por los Marlins que perdieron ante los Bravos de Atlanta, por 11 a 3

Jiménez anotó la segunda carrera del equipo de Miami, en la parte alta del séptimo episodio mediante un inatrapable remolcador de Griffin Conine.

El istmeño tiene un promedio de .209 en la campaña.