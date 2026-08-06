MLB| Ronald Acuña pegó un cuadrangular extraño en juego entre Bravos y Marlins

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Estados Unidos/ El venezolano Ronald Acuña Jr. les ha conectado jonrones a los Marlins con la misma frecuencia que a cualquier otro equipo. Pero esta marcó la primera vez que literalmente se voló la cerca contra dos miembros de los Peces.

Acuña sacudió uno de los bambinazos más curiosos que verás durante el tercer episodio del juego del jueves contra los Marlins. Justo cuando parecía que su batazo profundo hacia el canal entre los bosques izquierdo y central sería atrapado por el muro, la pelota golpeó simultáneamente los guantes del jardinero central, el dominicano Esteury Ruiz, y del guardabosque izquierdo, el cubano Heriberto Hernández, antes de rebotar por encima de la barda.

Los Marlins y Nacionales son los equipos que más cuadrangulares le han permitido a Acuña, ambos cediendo 27. Este último bambinazo fue un tablazo de dos carreras ante Janson Junk.

Este fue el primero de dos cuadrangulares conectados por el pelotero venezolano en la victoria de los Bravos sobre los Marlins, por 11 carreras a 3.

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Información de Mark Bowman (MLB.com)