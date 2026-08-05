MLB noticias | Cardenales de San Luis vs Yankees de Nueva York previa, antecedentes y dónde ver este juego

Panamá/Hoy miércoles 5 de agosto, desde las 6:00 p.m. — El juego decisivo de la serie entre Cardenales de San Luis y Yankees de Nueva York podrás disfrutarlo en vivo a través de TVMAX y TVN Pass.

En la lomita, los Cardenales de San Luis confirmaron a Andre Pallante, quien llega con marca de 11-6, una efectividad de 3.72 y 86 ponches en la temporada. Del otro lado, los Yankees anunciaron a Will Warren, con foja de 8-5, porcentaje de carreras limpias de 4.14 y 109 chocolates propinados.

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En la tabla de posiciones, los Cardenales de San Luis marcha con récord de 56-58, en el cuarto puesto de la División Central de la Liga Nacional, mientras que los Yankees de Nueva York ostenta un 64-50, segundo lugar de la División Este de la Liga Americana.

La serie llega igualada 1-1: los Cardenales se impusieron en el primer duelo con marcador de 13 carreras por 7, mientras que los Yankees respondieron ayer con una blanqueada de 2-0.

En el apartado panameño, Iván Herrera sostiene una campaña sólida con San Luis, bateando para .240, con 12 cuadrangulares, 46 carreras impulsadas, 7 bases robadas, 101 imparables conectados y 67 anotadas. Por su parte, José "Chema" Caballero, infielder de los Yankees, promedia .245, también con 12 jonrones, 41 remolcadas, un destacado total de 27 bases robadas, 78 hits y 38 carreras anotadas.

Con la serie empatada y ambos equipos peleando por posición en sus respectivas divisiones, el duelo de hoy entre Pallante y Warren promete definir el rumbo de la serie entre canaleros al servicio de ambas franquicias.

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