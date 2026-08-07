MLB noticias | Épica victoria de los Medias Rojas de Boston: Un maratón de 13 entradas

Panamá/En lo que se perfila como uno de los juegos más insólitos en la historia reciente de la franquicia, los Medias Rojas de Boston consiguieron su octava victoria consecutiva al derrotar a los Medias Blancas de Chicago con un marcador final de 12-11.

El encuentro, disputado en un caluroso Fenway Park, se extendió por 13 entradas y duró 4 horas y 23 minutos, marcando el juego más largo para Boston desde la implementación del reloj de pitcheo.

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La victoria se selló gracias a un sencillo remolcador de Caleb Durbin hacia el jardín central, que permitió a Nick Sogard anotar la carrera del triunfo deslizándose de cabeza en el plato. Con este resultado, los Red Sox hicieron historia al convertirse en el primer equipo en la era moderna de la MLB en anotar en cinco entradas distintas a partir de la novena entrada en un mismo juego.

Un equipo que se niega a perder El mánager interino, Chad Tracy, describió el ambiente tras el juego como uno de alivio y asombro ante la resiliencia de su plantel. Boston tuvo que venir de atrás en múltiples ocasiones, empatando el marcador en la novena, décima, undécima y duodécima entrada.

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Remontadas clave: El equipo superó un déficit inicial de 4-0 en la tercera entrada gracias a un jonrón de Connor Wong .

El equipo superó un déficit inicial de 4-0 en la tercera entrada gracias a un de . Héroes del relevo: Wilyer Abreu empató el juego en la novena con un sencillo y nuevamente en la undécima con un elevado de sacrificio.

empató el juego en la novena con un sencillo y nuevamente en la undécima con un elevado de sacrificio. Cierre dramático: Brayan Bello, el último brazo disponible en el bullpen de Boston, logró mantener a los White Sox sin carreras en la parte alta de la entrada 13, preparando el escenario para el walk-off de Durbin.

Dominio histórico en la temporada 2026 Este triunfo completa la segunda barrida consecutiva de Boston, elevando su récord a un impresionante 26-3 desde el 3 de julio. Esta marca los sitúa como apenas el cuarto equipo en los últimos 70 años en lograr tal rendimiento en un lapso de 29 juegos.

Además, los Red Sox han alcanzado su novena serie ganada de forma consecutiva, la racha más larga para el club desde el récord de 11 series obtenido en 1912. El receptor Jake Rogers, recientemente adquirido de los Orioles, destacó la mentalidad implacable del equipo, calificándolos como un grupo que "nunca se rinde".

Con infromación de MLB.

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