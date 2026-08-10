Minsa analiza juguetes 'Squishy' vendidos en Panamá ante alerta por posible presencia de benceno

Las autoridades todavía no han confirmado la presencia de esta sustancia en los productos comercializados en el país. Las muestras serán examinadas por un laboratorio de la Universidad de Panamá.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) inició verificaciones y muestreos de juguetes blandos y apretables conocidos como “Squishy” o “Squeezy Dumplings”, ante una alerta internacional por la detección de benceno en algunos de estos productos.

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han confirmado que los juguetes comercializados en el país contengan esta sustancia química. El Minsa aclaró que la advertencia tampoco comprende todos los juguetes de este tipo ni todas las marcas o modelos.

El subdirector general de Salud Ambiental, Juan José Lezcano, explicó que las muestras serán examinadas con apoyo de un laboratorio de la Universidad de Panamá.

“La Subdirección se encuentra en coordinación con el laboratorio de la Universidad de Panamá para verificar qué juguetes contienen las sustancias químicas; en este caso, el benceno”, señaló Lezcano.

Una vez obtenidos los resultados, el Minsa coordinará con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad Nacional de Aduanas las medidas que correspondan. Si se identifican productos con sustancias de riesgo, se procederá a retirarlos del mercado.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, manifestó que las verificaciones se realizan en establecimientos donde podrían venderse estos juguetes, algunos de los cuales contienen líquidos u otros materiales que pueden entrar en contacto con la piel o ser ingeridos si su cubierta se rompe.

Primero, tienen que estar supervisados; segundo, evitar que los niños se lo introduzcan en la boca. Si estos juguetes se rompen, retirarlos inmediatamente y lavar las manos de las personas o del niño que lo está utilizando”, expresó Gill.

El benceno puede ocasionar mareos, náuseas, dolor de cabeza, somnolencia e irritación en los ojos, la nariz y la garganta. En exposiciones importantes también puede provocar alteraciones respiratorias, convulsiones, pérdida del conocimiento o cambios en el ritmo cardíaco.

Mientras concluyen los análisis, el Minsa recomienda revisar que los juguetes no tengan roturas, fisuras, fugas ni olores inusuales; impedir que los niños los muerdan o introduzcan en la boca; y evitar calentarlos en microondas, hornos o cualquier otra fuente de calor.

Si el juguete se rompe, debe retirarse inmediatamente y la zona que entró en contacto con su contenido debe lavarse con abundante agua y jabón. Ante síntomas o sospecha de intoxicación, la persona debe acudir a una instalación de salud e indicar cuál fue el producto involucrado.

La alerta internacional se originó tras el retiro en Reino Unido de un producto específico denominado “Squeezy Dumplings”, cuya capa exterior presentó una concentración excesiva de benceno. Esto no implica que todos los juguetes “Squishy” estén contaminados.