Boquete despide a José Donderis, considerado un ícono de la protección civil en Panamá

Tras culminar su gestión al frente del Sinaproc, Donderis continuó trabajando en Boquete, donde compartió los conocimientos y la experiencia acumulada durante sus años como voluntario y servidor público.

Chiriquí/Con muestras de dolor, familiares, amigos, miembros de los estamentos de seguridad y representantes de distintas entidades del Estado dieron el último adiós al exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) entre 2014 y 2019, José Donderis, durante una misa celebrada la mañana de este lunes en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Durante las honras fúnebres se destacó su trayectoria de servicio, su labor humanitaria y el legado que dejó en la gestión de emergencias y la protección civil en Panamá.

“Cuando uno piensa en Protección Civil, uno se va a acordar de Donderis, porque él era un ícono, era un símbolo. Marcó un hito en la historia de la protección civil en Panamá y yo espero que, donde esté, nos siga cuidando”, expresó uno de los asistentes.

Tras culminar su gestión al frente del Sinaproc, Donderis continuó trabajando en Boquete, donde compartió los conocimientos y la experiencia acumulada durante sus años como voluntario y servidor público.

Su labor fue recordada por quienes trabajaron junto a él y por integrantes de los organismos de seguridad y respuesta a emergencias que participaron en las honras fúnebres.

El exdirector del Sinaproc permanecía recluido en el Hospital Regional Rafael Hernández desde hace varias semanas.

Con información de Demetrio Ábrego.