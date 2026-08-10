Temblor en Panamá: Sinaproc activa monitoreo nacional; sin reportes de afectados

La Dirección General del Sinaproc informó que, hasta las 9:31 a.m. , no se reportaban personas afectadas como consecuencia del sismo.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo permanente tras un sismo registrado a las 7:34 a.m. de este lunes, con epicentro en Colombia, a una distancia aproximada de entre 350 y 359 kilómetros al sureste de Jaqué, Darién.

Según los reportes preliminares, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.2 de acuerdo con el Instituto Geocientífico de Panamá (IGC), mientras que el Servicio Geológico Colombiano lo ubicó en 7.6, con una profundidad estimada de 76 kilómetros.

El sismo fue percibido en distintos sectores del territorio nacional, incluyendo comunidades de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, Darién y Bocas del Toro. Entre los puntos donde se reportó percepción del movimiento se encuentran La Chorrera, Arraiján, Costa del Este, Paitilla, Albrook Mall, David, Dolega, Bugaba, Los Algarrobos, Santiago, Penonomé, Chitré, Las Minas, Las Tablas, La Villa de Los Santos, Colón Centro, Jaqué, La Palma y Changuinola.

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Sin personas afectadas al momento

La Dirección General del Sinaproc informó que, hasta las 9:31 a.m., no se reportaban personas afectadas como consecuencia del sismo.

En materia de infraestructura y servicios esenciales, las instalaciones de salud y centros educativos se mantienen sin novedades reportadas, aunque algunas escuelas activaron sus planes de evacuación como medida preventiva. Tampoco se reportan afectaciones en el suministro de energía eléctrica, mientras que en el sector transporte se realizan verificaciones preventivas.

En Darién se inspecciona la construcción de un puente, mientras que el Aeropuerto Internacional de Tocumen verifica una de sus pistas. Por su parte, el Metro de Panamá activó automáticamente sus protocolos de seguridad y suspendió temporalmente sus operaciones; posteriormente, el servicio fue restablecido.

Hasta el momento, tampoco se reportan afectaciones en puentes y carreteras, telecomunicaciones ni suministro de agua potable. El Sinaproc, junto a otras instituciones, continúa con el monitoreo y las verificaciones en diferentes puntos del país para identificar oportunamente cualquier situación derivada del even