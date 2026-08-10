Lotería Nacional de Beneficencia descarta desabastecimiento de billetes y anuncia modernización de sus sistemas

La Lotería Nacional de Beneficencia emitió este lunes un comunicado en el que aclara que la impresión de billetes y chances se mantendrá según la vigencia habitual o posteriormente, garantizando la disponibilidad del producto para su venta y descartando cualquier especulación al respecto.

Según el documento, la modernización que actualmente adelanta la institución está dirigida a los sistemas y procesos tecnológicos que permiten gestionar la recepción, clasificación, entrega, devolución, seguimiento y pago de billetes premiados. El objetivo, señala el comunicado, es agilizar los trámites, fortalecer la seguridad, mejorar los controles y reducir los tiempos de gestión, en beneficio de los compradores, de los billeteros y billeteras, y de la propia institución.

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La Lotería Nacional indicó que esta modernización permitirá que los trámites, devoluciones y pagos sean más rápidos y eficientes, reduciendo de forma significativa los tiempos de fila y espera en sus sedes. "Menos filas, menos espera y más tiempo para que puedan seguir atendiendo a sus compradores y haciendo crecer su negocio", destacó la institución en referencia a los billeteros.

Con este comunicado, la Lotería Nacional de Beneficencia reafirmó su compromiso con los compradores, billeteros y con la ciudadanía en general, garantizando la continuidad de los sorteos y de la impresión de los productos de la lotería, mientras avanza en la construcción de una institución "más moderna, segura, rápida y eficiente".

El comunicado fue emitido en la ciudad de Panamá el 10 de agosto de 2026.