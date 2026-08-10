Temblor en Colombia: Al menos 18 muertos en Pereira y varias estructuras colapsadas en Cali

Al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde Mauricio Salazar.

"La situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance de víctimas por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el vecino departamento de Chocó.

Además, se reporta que al menos 20 estructuras colapsaron en la ciudad colombiana de Cali y hay "personas atrapadas" bajo los escombros debido al fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde local.

"Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas", dijo en X el alcalde de la tercera ciudad más grande de Colombia, Alejandro Eder.

Medios locales publicaron imágenes de casas colapsadas en ciudades como Pereira y Manizales, en la región turística del Eje Cafetero.

"No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo", se cayeron cosas de la casa", dijo a la AFP Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

Se suspendieron las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, en el oeste, mientras se evalúan los daños ocasionados por el sismo, informó la Aeronáutica civil.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que va a viajar al Eje Cafetero para evaluar la situación.

"Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno", dijo en X De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia.

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 provocó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

"Nos dimos cuenta porque las lámparas iban y venían. Yo sentí, pero pensé que era un mareo mío porque a veces me dan mareos", dijo Ana Hernández, ama de casa de 66 años en la ciudad venezolana de Maracaibo.