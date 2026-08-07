Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia

De la Espriella proclama la "recuperación del orden" y "la autoridad" en Colombia.

Cali, Colombia/El ultraderechista Abelardo de la Espriella juró el viernes como nuevo presidente de Colombia con el desafío de enfrentar a guerrilleros y narcos para contener el recrudecimiento del conflicto armado.

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo el abogado de 48 años, cercano a Donald Trump, que asumió el cargo hasta 2030 ante representantes del Congreso en una ceremonia celebrada en la ciudad de Cali (suroeste), constataron periodistas de la AFP.

El abogado millonario de 48 años, que también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, juró "cumplir fielmente la Constitución y las leyes" en una ceremonia en Cali (suroeste).

De la Espriella asumió para un periodo de cuatro años en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que gobernó Colombia y quien desconoce la elección de su sucesor.

Petro denuncia un supuesto fraude electoral que ninguna autoridad respalda.

La ceremonia tiene lugar en Cali, cerca de territorios bajo dominio de grupos armados que han desatado la peor ola de violencia en una década.

El presidente se apartó de la costumbre bicentenaria de hacerlo en Bogotá, con una ceremonia llena de plegarias religiosas.

"Por los anuncios que ha hecho se nota que va a ser como de una mano fuerte, ojalá que no vaya a haber una nueva violencia", dijo a la AFP Óscar Obando, que con 67 años trabaja redactando documentos con una máquina de escribir en las calles de Cali.

De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, se comprometió a poner fin a los fallidos planes de paz de Petro con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.

Ausente del acto en Cali, Petro abandonó a primera hora de la tarde la casa presidencial en la capital junto a parte de su familia y sus colaboradores. "Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida", dijo el mandatario saliente en su despedida.

Los aliados de Petro llamaron a protestas este mismo viernes en las principales ciudades luego de perder las elecciones por el margen más estrecho de la historia, menor al 1%. En la tarde, cientos se manifestaban pacíficamente en Bogotá y Barranquilla.