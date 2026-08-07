España impone controles fronterizos a Italia en medio de crisis por migrantes

El episodio levantó críticas de otros países de la Unión Europea cuyos gobiernos, a diferencia del Ejecutivo español del izquierdista Pedro Sánchez, promueven políticas de mano dura hacia la migración.

Madrid, España/España anunció el viernes controles fronterizos temporales para los viajeros procedentes de Italia, en respuesta a medidas similares impuestas por Roma tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.

Estos controles, que se aplican "ante la persistente presión migratoria irregular" que afronta Italia, comenzarán a regir el sábado 8 de agosto a las 00:00 (02:00 GMT) y se prolongarán hasta el 7 de septiembre, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El gobierno español había amenazado más temprano con "medidas proporcionales" a Italia, que cerró temporalmente a España el espacio Schengen, la zona de libre circulación de la UE, hace una semana, tras la llegada de unos 72,000 migrantes al enclave español en el norte de África desde el vecino Marruecos.

El episodio levantó críticas de otros países de la Unión Europea cuyos gobiernos, a diferencia del Ejecutivo español del izquierdista Pedro Sánchez, promueven políticas de mano dura hacia la migración.

Italia encabezó ese frente y desde el 1 de agosto aplica controles fronterizos en puntos de entrada marítimos y aéreos para ciudadanos de terceros países que lleguen desde España.

El gobierno español había arremetido más temprano el viernes contra la decisión de Roma, que considera "injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la describió como "un torpedo en la línea de flotación de la unidad europea".

Las impactantes imágenes de la masiva llegada de migrantes a Ceuta dieron la vuelta al mundo y provocaron fuertes tensiones en la UE.

De las 72.000 personas que entraron a Ceuta, 70.000 han regresado a Marruecos, según cifras oficiales españolas. Los migrantes que siguen en la ciudad autónoma, entre ellos cientos de menores solos, disponen de poco acceso a comida, agua o techo.

Las autoridades españolas indicaron que 80 personas murieron durante los cruces. El Ministerio del Interior marroquí, reportó 11 fallecidos en su lado de la frontera, todas salvo una por ahogamiento.

Sin embargo, oenegés en Marruecos afirmaron el viernes que se habían registrado al menos 141 muertes y que el balance probablemente iba a aumentar.

"Actuar de manera contundente"

Italia justificó la suspensión de la libre circulación, uno de los grandes logros de la UE, como una "decisión necesaria para proteger la seguridad" de sus ciudadanos "y defender las fronteras de Europa".

La oficina de la primera ministra de extrema derecha Giorgia Meloni dijo no tener intención de "revisar la decisión" antes del 15 de agosto.

"Solo cuando haya certeza de que no hay riesgos de seguridad o terrorismo para Italia, de que no ocurre una nueva oleada y de que no hay migrantes irregulares dirigiéndose a territorio europeo, reconsideraremos", indicó en un comunicado.

El gobierno de Meloni ha intentado contener la llegada de los decenas de miles de migrantes que desembarcan cada año en pequeñas barcas en las costas de la península.

El gobierno español le reclamó en su ultimátum evitar "crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales" y confió en que "el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan".

Según medios españoles, la policía vigila rumores que circulan en internet y mensajes en redes sociales ante otra posible llegada masiva de migrantes.

Por su parte, la Comisión Europea instó a Meta y TikTok a "actuar de manera contundente" para frenar la desinformación, indicando que mantuvo conversaciones con ambas plataformas el viernes.

"Las plataformas deben actuar de manera contundente para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis", afirmó Henna Virkkunen, comisaria europea de soberanía tecnológica, seguridad y democracia.