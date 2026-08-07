Ester Expósito y Kylian Mbappé afianzan su relación con románticas vacaciones en Cerdeña

La actriz española y el futbolista del Real Madrid eligieron la isla italiana para descansar después de meses marcados por compromisos profesionales y por la atención mediática que acompaña su relación, conocida públicamente desde marzo.

Ester Expósito y Kylian Mbappé disfrutan de su primer verano como pareja con unas vacaciones en Cerdeña que han dejado nuevas imágenes de complicidad entre ambos.

Durante su estancia, Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron fotografiados a bordo de un exclusivo catamarán mientras compartían una jornada en alta mar. Las imágenes muestran besos, risas y gestos de cercanía que evidencian el momento que atraviesa la pareja después de varios viajes juntos durante los últimos meses.

La embarcación elegida cuenta con 24 metros de eslora, 11,5 metros de manga y cuatro cabinas, con capacidad para ocho personas. Su alquiler durante el verano alcanza los 77.000 euros semanales e incluye diferentes equipos destinados a actividades acuáticas. Entre las opciones disponibles, Expósito y Mbappé utilizaron una tabla de wakeboard durante parte de la jornada.

Las fotografías también muestran al delantero ayudando a la actriz a subir a una lancha auxiliar para regresar a tierra. Durante el trayecto, Mbappé aprovechó para fotografiar a Expósito con su teléfono, en otra de las escenas que reflejaron la cercanía de ambos durante sus vacaciones en Cerdeña.

Kylian Mbappe ve Ester Exposito, lüks bir teknede birlikte eğlenirken kameralara yakalandı. pic.twitter.com/QXC0XMEbJw — FUTA (@futaspor) August 6, 2026

La isla italiana no ha sido su único destino este verano. Días antes, la pareja estuvo en París, ciudad natal del futbolista, donde compartió tiempo con Fayza Lamari, madre de Mbappé. El 24 de julio salieron de compras y visitaron una joyería, donde Expósito se probó una gargantilla de oro amarillo y diamantes valorada en 19.800 euros.

Anteriormente habían viajado por Estados Unidos. La actriz acompañó al jugador durante compromisos deportivos y ambos también estuvieron en Miami, donde acudieron a la discoteca LIV, situada en el hotel Fontainebleau. Estos desplazamientos han permitido seguir públicamente una relación que ambos habían mantenido con mayor discreción durante sus primeros meses.

La exposición, sin embargo, también ha generado controversias. Expósito difundió recientemente un comunicado para responder a informaciones sobre su vida privada que considera falsas. “En los últimos meses, y especialmente estos días, han circulado titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mi vida y sobre mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”, expresó.

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La protagonista de “Élite”, que reúne cerca de 24,6 millones de seguidores en Instagram, anunció además que tomará medidas frente a determinadas publicaciones. “No todo vale. Esta vez me veo obligada a poner el límite y actuar con herramientas legales”, añadió.

Aunque la actriz no especificó qué informaciones motivaron su pronunciamiento, recientemente circularon versiones sobre supuestas exigencias económicas hacia Kylian Mbappé, incluyendo afirmaciones relacionadas con regalos, joyas y otros gastos. También aparecieron especulaciones que vinculaban esas versiones con anteriores relaciones sentimentales de Expósito.

En medio de esa atención, las nuevas imágenes desde Cerdeña muestran a Ester Expósito y Kylian Mbappé concentrados en disfrutar de sus vacaciones. Su paso previo por París junto a la madre del jugador y esta escapada por el Mediterráneo reflejan una relación que continúa avanzando mientras ambos afrontan, paralelamente, la intensa exposición internacional que generan sus carreras. Para la pareja, el viaje representa además una pausa antes de retomar sus respectivas agendas profesionales. Mbappé deberá regresar a sus compromisos con el Real Madrid, mientras Expósito continuará vinculada a sus proyectos interpretativos, después de consolidarse como una de las actrices españolas con mayor proyección internacional.