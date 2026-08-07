Influencer Perez Hilton: sus hijos abandonaron la casa minutos antes de su crisis de salud mental

La actualización, publicada el 6 de agosto en el sitio web del creador de contenido, también puso especial énfasis en la protección de sus tres hijos y en la necesidad de preservar su privacidad durante este proceso.

La familia de Perez Hilton ofreció nuevos detalles sobre la emergencia ocurrida el 4 de agosto en la residencia del comunicador en Miami, episodio que derivó en la intervención de las autoridades y su posterior hospitalización.

Según explicaron sus familiares, los menores se encontraban dentro de la vivienda junto con la hermana de Hilton y una sobrina poco antes de que comenzara una transmisión en vivo que generó preocupación. Al advertir que el comunicador atravesaba una crisis de salud mental, los adultos decidieron abandonar inmediatamente el domicilio con los niños.

“Minutos antes del incidente transmitido públicamente, los hijos, la sobrina y la hermana de Pérez estaban dentro de la casa. Cuando quedó claro que Pérez estaba experimentando una grave crisis de salud mental, salieron inmediatamente para proteger a los niños de seguir expuestos a la situación”, señaló la familia en su comunicado.

Perez Hilton, conocido por su trayectoria como celebridad de Internet y comentarista de entretenimiento, es padre de Mario, de 13 años; Mia, de 11; y Mayte, de 8. La familia vive actualmente en Miami, ciudad a la que se trasladó recientemente para permanecer más cerca de Teresita Lavandeira, madre del comunicador.

Tras lo ocurrido, sus allegados aseguraron que una de sus principales prioridades es ayudar a los menores a recuperar estabilidad y seguridad. Asimismo, solicitaron a periodistas, fotógrafos y otros medios evitar permanecer cerca de la residencia mientras la familia gestiona las consecuencias del episodio y acompaña a los niños.

La emergencia comenzó durante una transmisión en vivo de Perez Hilton desde su vivienda. Después de recibir reportes sobre una situación preocupante, las autoridades acudieron al lugar. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que Hilton fue trasladado posteriormente a un centro médico bajo la Ley Baker de Florida.

Esta normativa estatal permite que una persona sea llevada de manera involuntaria a una evaluación de salud mental cuando las autoridades determinan que existen circunstancias que justifican una valoración clínica urgente. El procedimiento está sujeto a criterios legales y médicos establecidos por Florida.

Te puede interesar: Influencer Perez Hilton continúa hospitalizado tras dramática crisis de salud mental

Te puede interesar: Brad Pitt intensifica la batalla contra Angelina Jolie y le pide registros financieros

La Oficina del Sheriff indicó además que los agentes hablaron con familiares y confirmaron que Hilton se encontraba solo dentro del inmueble cuando ingresaron los servicios de emergencia. Un día después, el 5 de agosto, su familia comunicó que podía conversar con el personal médico y mantener contacto con sus seres queridos, evolución que consideraron alentadora mientras continuaba bajo atención profesional.

El incidente también tuvo consecuencias en las plataformas digitales del comunicador. Su cuenta de TikTok fue suspendida después de la transmisión. Un portavoz de la plataforma confirmó que la compañía alertó a las autoridades sobre el contenido emitido, siguiendo sus protocolos de seguridad ante situaciones potencialmente delicadas.

Los representantes de Hilton afirmaron el 5 de agosto que no disponían de información adicional confirmada sobre su estado. Posteriormente, la familia indicó que cualquier novedad que pueda divulgarse será comunicada a través del sitio web del creador. La familia tampoco ha anticipado cuándo el comunicador podría retomar sus actividades o sus plataformas digitales.

Hasta ahora no se han informado nuevos detalles sobre la duración de su atención médica. Mientras continúa el seguimiento de Perez Hilton en Miami, sus familiares mantienen como prioridad el bienestar de sus hijos y han pedido respeto hacia la intimidad de los menores durante esta etapa.