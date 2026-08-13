Según los denunciantes, durante la sesión fueron agredidos por el alcalde de Bocas del Toro, en medio de una discusión relacionada con reclamos sobre la situación legal de varios terrenos municipales.

Un grupo de ciudadanos acudió a las oficinas del Ministerio Público para presentar una denuncia y solicitar que se investigue un altercado ocurrido esta semana en el Concejo Municipal de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro.