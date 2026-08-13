Ciudadanos agredidos por el alcalde de Bocas del Toro presentan denuncias

Según los denunciantes, durante la sesión fueron agredidos por el alcalde de Bocas del Toro, en medio de una discusión relacionada con reclamos sobre la situación legal de varios terrenos municipales.

Fachada del Ministerio Público

Un grupo de ciudadanos acudió a las oficinas del Ministerio Público para presentar una denuncia y solicitar que se investigue un altercado ocurrido esta semana en el Concejo Municipal de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro.

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