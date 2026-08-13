Serie del Caribe Kids 2026| Panamá vs México Rojo: alineaciones confirmadas para este partido

Panamá/Panamá (Federales de Chiriquí) y México Rojo (Tomateros de Culiacán) se enfrentan en un partido que es clave para sus aspiraciones de alcanzar las semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026 que se realiza en la ciudad de Tepic, en el estado mexicano de Nayarit.

Ambos conjuntos llegan a este juego con récord de una victoria y una derrota por lo que el triunfador se acerca a la clasificación a la siguiente fase. Por tal motivo se presentan alineaciones conformadas por peloteros con la capacidad de afrontar este desafío

Por parte del elenco panameño hay un cambio en el puesto de receptor, ya que Gabriel Ledezma se colocará detrás del plato en lugar de Armando Stanziola quien ocupó esa posición en los dos juegos anteriores.

Axel Valdés y Miguel Ruiz serán los lanzadores abridores de Panamá y México Rojo, respectivamente.

A continuación presentamos las alineaciones de los dos equipos para este encuentro.

Panamá

Thiago Serracín (jardín izquierdo) Noah Araúz (jardín central) Kendrick Salinas (primera base) Gabriel Ledezma (receptor) Carlos Pérez (jardín derecho) Félix García (bateador designado) Nelson Robledo (tercera base) Edgar Batista (segunda base) Miguel Moreno (campo corto) Axel Valdés (lanzador)

México Rojo