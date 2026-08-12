Puerto Rico 0-4 Panamá EN VIVO| Serie del Caribe Kids 2026: segundo partido de los Federales de Chiriquí por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, vuelve al terreno de juego para disputar ante Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce), su segundo partido de la Serie del Caribe Kids. Ese encuentro lo puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Ambos conjuntos están necesitados de una victoria. Tras sufrir un revés de 5-2 en su debut frente a República Dominicana, el conjunto canalero llega a su segundo compromiso con la necesidad imperiosa de enderezar el rumbo. El cuerpo técnico ha aprovechado los entrenamientos para realizar ajustes específicos, enfocándose en despertar la ofensiva y blindar la defensa, aspectos fundamentales para mantener vivas las aspiraciones de clasificar a las semifinales del certamen regional.

Por su parte, la representación puertorriqueña perdió los dos juegos que ha disputado en el certamen. Primero perdió ante México Verde, por 12 a 0, y el segundo cayó frente a México Rojo, por 9 a 2. Un triunfo avivarías sus esperanzas de alcanzar uno de los cuatro cupos disponibles para las semifinales.

Jeliel Meléndez y Alams Rodríguez son los lanzadores abridores de Puerto Rico y Panamá para ese encuentro.