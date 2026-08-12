Serie del Caribe Kids 2026 | Calendario, resultados y dónde ver Puerto Rico vs Panamá

La Serie del Caribe Kids Nayarit 2026 completó su segunda jornada de emociones en el Estadio Coloso del Pacífico "Don Alejo Peralta", dejando triunfos contundentes, hitos individuales para los libros de historia y a una escuadra de República Dominicana afirmada en la cima del torneo.

Panamá/República Dominicana no da tregua: Paliza a México Verde y 15 victorias en fila.

En el primer turno de la jornada, la novena de República Dominicana sumó su segundo triunfo del certamen tras superar 14-2 por regla de misericordia a México Verde (Jaguares de Nayarit). Con este resultado, el cuadro quisqueyano se quedó en solitario con el primer lugar del grupo y extendió a 15 su racha de victorias consecutivas en Series del Caribe Kids desde la edición de 2024.

La gran figura del encuentro fue el campocorto Nolbis Marcos, quien bateó de ambos lados del plato para conectar dos cuadrangulares, remolcar tres carreras y anotar tres más. Marcos llegó a tres vuelacercas en lo que va del certamen.

Picheo ganador: Melvin Cabrera se acreditó el triunfo en labor de relevo.

Melvin Cabrera se acreditó el triunfo en labor de relevo. Picheo perdedor: Gael Hernández cargó con el descalabro tras no poder completar el primer episodio.

Gael Hernández cargó con el descalabro tras no poder completar el primer episodio. Dato histórico: Fue el sexto partido que concluye por la vía del nocaut en la historia de la Serie del Caribe Kids.

Récord de empujadas: Ramón Figueroa lidera la victoria de México Rojo ante Puerto Rico

El cierre de la jornada dejó el brillante debut de México Rojo (Tomateros de Culiacán), que se impuso 9-2 a Puerto Rico impulsado por un despliegue ofensivo histórico de su inicialista y cuarto bate, Ramón Figueroa.

Figueroa firmó una actuación memorable al conectar dos jonrones e impulsar seis carreras, estableciendo una nueva marca de carreras remolcadas para un solo partido en la historia de la Serie del Caribe Kids. El artillero sacudió su primer bambinazo con dos a bordo en el racimo de cinco carreras del primer episodio, y repitió la dosis en la cuarta entrada con otro cuadrangular de tres anotaciones.

Desde la loma, el relevista Ian Briceño amarró a la toletería boricua tras lanzar tres entradas impecables sin permitir imparables ni libertades.

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe Kids 2026

Transcurridas las primeras dos jornadas en Nayarit, la clasificación marcha de la siguiente manera:

República Dominicana: 2-0 (Líder invicto) México Rojo: 1-0 México Verde: 1-1 Panamá: 0-1 Puerto Rico: 0-2

Partidos para este miércoles 12 de agosto

La acción continuará este miércoles con dos duelos cruciales para las aspiraciones de clasificación: