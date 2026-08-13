Minsa ordena retirar perfume para mujer por 'ingrediente prohibido' y cancela su registro sanitario

⁣La resolución señala que la Comisión Europea había emitido una alerta relacionada con la comercialización y retiro de productos cosméticos que contienen ingredientes prohibidos.⁣

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó retirar del mercado todos los lotes del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess for Her Eau de Parfum, tras cancelar su registro sanitario en Panamá.⁣

⁣La medida está contenida en la Resolución N.º 104 del 29 de julio de 2026, publicada este jueves 13 de agosto en la Gaceta Oficial.⁣

⁣Según el documento, el producto, fabricado por Puig France y registrado en Panamá bajo el número 103327, contiene en su formulación el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia incluida en el Anexo II del Reglamento Europeo sobre productos cosméticos y cuya utilización está prohibida en este tipo de productos.⁣

⁣La resolución señala que la Comisión Europea había emitido una alerta relacionada con la comercialización y retiro de productos cosméticos que contienen ingredientes prohibidos.⁣

⁣Ante esta situación, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas canceló el registro sanitario del producto y ordenó a las empresas y al distribuidor correspondiente retirar inmediatamente todos los lotes disponibles en el mercado panameño.⁣

⁣Además, la empresa deberá presentar ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas un informe sobre el retiro de los productos en un plazo máximo de 30 días.⁣