"Fue mi Mundial"| Ártbitro somalí plasma sus sentimientos sobre la Supercopa de Europa

Omar Artan no pudo arbitrar en el Mundial 2026 ya que se le negó su ingreso a Estados Unidos.

Francia/"Fue mi Mundial", escribió el árbitro somalí Omar Artan sobre uno de los balones de la Supercopa de Europa, que dirigió el miércoles en Salzburgo, dos meses después de que Estados Unidos le negara la entrada y lo privara de aribitrar en el Mundial de 2026.

En un mensaje publicado el jueves en su cuenta de X, la UEFA, organizadora del partido entre el París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, y el Aston Villa, campeón de la Europa League, publicó una foto en la que se veía un balón con ese mensaje escrito en negro.

"Un recuerdo especial de la Supercopa de parte de Omar Artan", añadió la UEFA como leyenda de la imagen.

Privado de su sueño de arbitrar en el Mundial 2026 luego de que su entrada a Estados Unidos le fuera rechazada en su llegada al aeropuerto de Miami en junio, el árbitro somalí fue invitado por la UEFA a arbitrar la Supercopa de Europa, que el PSG ganó el miércoles (2-1).

El Departamento de Estado de Estados Unidos justificó entonces su rechazo a la entrada de Artan por supuestos vínculos del árbitro "a personas sopechosas de pertenecer a organizaciones terroristas", lo que le convertían en "inelegible a la entrada" en suelo estadounidense.

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Las acusaciones, rechazadas por el árbitro, provocaron la indignación en Somalia, donde fue recibido como un héroe en su regreso al país.

El jueves, en su cuenta de Instagram, Omar Artan agradeció a la UEFA "la confianza y la oportunidad", además de por "haberlo acogido (...) con los brazos abiertos" en Europa.

"Agradezco también a mi propia confederación, la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por su apoyo", añadió.

Este incidente fue una de las primeras chispas en saltar entre UEFA y FIFA este verano boreal, hasta el enfrentamiento abierto actual por el proyecto ya abortado del presidente de la FIFA Gianni Infantino de abrir las competiciones a inversores privados.

El italosuizo ya ha renunciado al proyecto pero la UEFA, con el apoyo de Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe) y la AFC (Asia), sigue pidiendo un cambio de gobernanza de la FIFA.

Infantino, cercano al presidente estadounidense Donald Trump, declaró en reacción al incidente de Artan que lo le había ocurrido al árbitro somalí era "desafortunado", pero que la FIFA "no controla todo".