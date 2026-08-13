MLB noticias | Marineros conquistan el Yankee Stadium: El panameño Jose 'Chema' Caballero robó otra base

El orgullo de Panamá, Jose Caballero , sigue consolidándose como uno de los corredores más peligrosos de las Grandes Ligas .

Panamá/En un enfrentamiento dominado por el pitcheo y la estrategia en las bases, los Marineros de Seattle se impusieron con un apretado marcador de 1-0 ante los Yankees de Nueva York.

A pesar de la blanqueada sufrida por la novena neoyorquina este 13 de agosto, el panameño José Caballero volvió a ser protagonista al demostrar su agresividad en las almohadillas ante más de 41,000 fanáticos en el Bronx.

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Velocidad en las bases: Jose Caballero llega a 29 robos

El orgullo de Panamá, Jose Caballero, sigue consolidándose como uno de los corredores más peligrosos de las Grandes Ligas. Durante la séptima entrada, Caballero logró estafarse la tercera base ante la batería conformada por Bazardo y Pereda, alcanzando así su robo número 29 de la temporada 2026.

Aunque el panameño fue retirado en un intento previo de robo en la segunda base, su capacidad para generar presión sobre el pitcheo rival fue de lo más rescatable para una ofensiva de los Yankees que terminó el encuentro con apenas cuatro imparables.

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Logan Gilbert silencia a los "Bombarderos del Bronx"

El gran responsable del triunfo de Seattle fue el abridor Logan Gilbert, quien firmó una labor magistral de 6.0 entradas en blanco. Gilbert permitió solo cuatro hits, otorgó una base por bolas y recetó 7 ponches, mejorando su récord personal a 9-7 con una efectividad de 3.28.

La única carrera del encuentro llegó temprano en el partido. En la parte alta del segundo episodio, W. Wilson conectó un jonrón solitario ante los envíos de Fried (quien cargó con la derrota), marcando la diferencia definitiva en el marcador. El bullpen de los Mariners completó la blanqueada, destacando la labor del cerrador Andrés Muñoz, quien aseguró su salvamento número 21 de la campaña con dos ponches en el noveno inning.

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Resumen estadístico del Mariners vs. Yankees (13/08/2026)

Resultado Final: Seattle 1 - NY Yankees 0.

Seattle 1 - NY Yankees 0. Lanzador Ganador: Logan Gilbert (9-7).

(9-7). Lanzador Perdedor: Fried (4-4).

Fried (4-4). Salvamento: Andrés Muñoz (21).

(21). Jugada Clave: Jonrón solitario de W. Wilson (4).

Jonrón solitario de (4). Dato Individual: Jose Caballero (SB #29).

(SB #29). Asistencia: 41,842 espectadores en el Yankee Stadium.

Con este resultado, los Yankees de Nueva York sitúan su marca en 68-53, mientras que los Mariners de Seattle intentan repuntar en la clasificación con un récord de 57-65.

Con información de MLB.

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