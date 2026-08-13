Parque Nacional Camino de Cruces cierra temporalmente por daños causados por fuertes lluvias y vientos

Las condiciones meteorológicas ocasionaron la caída de varios árboles en diferentes puntos del área protegida.

Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado temporalmente / MiAmbiente
Danna Durán - Periodista
13 de agosto 2026 - 16:46

El Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado temporalmente al público debido a las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde del miércoles 12 de agosto.

Las condiciones meteorológicas ocasionaron la caída de varios árboles en diferentes puntos del área protegida, afectando sectores cercanos a la sede administrativa e interrumpiendo el acceso a senderos y caminos utilizados tanto para el patrullaje como para la atención de visitantes.

Ante esta situación, se determinó mantener cerrados los senderos y demás espacios de uso público mientras se realiza una evaluación integral de los daños y se desarrollan las labores de limpieza, remoción de obstáculos y rehabilitación de los accesos.

Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado temporalmente
Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado temporalmente / MiAmbiente

Personal técnico y operativo realizará inspecciones para determinar el alcance de las afectaciones y establecer las acciones necesarias para recuperar las zonas impactadas.

La medida busca proteger a visitantes, funcionarios, guardaparques y demás usuarios del parque, tomando en cuenta que la caída de árboles y el estado de los caminos podrían representar riesgos adicionales tras las lluvias.

La reapertura del Parque Nacional Camino de Cruces se realizará una vez concluyan las evaluaciones y se confirme que los senderos y espacios de uso público cuentan con condiciones seguras para el ingreso de visitantes.

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