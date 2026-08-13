Alcaldía de Panamá inicia saneamiento de ríos, manglares y costas de la capital

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, acompañó las labores junto a un grupo de niños que también participaron en actividades dirigidas a promover la educación y conciencia ambiental.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá inició una jornada de saneamiento y recuperación ambiental en los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como en zonas costeras, manglares y sectores de la Bahía de Panamá, en un tramo comprendido desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este.

Los trabajos incluyen la recolección y extracción de residuos sólidos, limpieza de áreas contaminadas, recuperación de manglares y atención de puntos considerados críticos, con el propósito de reducir la cantidad de desechos que llegan a los cauces y posteriormente terminan en el mar.

En la intervención participan equipos de la Alcaldía de Panamá, junto con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el administrador de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno ; representantes del Consorcio Río Verde, ambientalistas, voluntarios y personal operativo.

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El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, acompañó las labores junto a un grupo de niños que también participaron en actividades dirigidas a promover la educación y conciencia ambiental.

“Hoy estamos recuperando nuestros ríos, playas y manglares, pero también estamos sembrando conciencia. Queremos que los niños sean parte de este cambio porque cuidar nuestros recursos naturales es trabajar por el Panamá que vamos a dejarles”, expresó Mizrachi.

Como parte de los trabajos, también se están utilizando drones y otras herramientas tecnológicas para identificar puntos de acumulación de residuos, documentar las zonas intervenidas y mantener un seguimiento de los avances del proyecto.

La iniciativa contempla además acciones de prevención sanitaria y educación sobre el manejo adecuado de los desechos, con el objetivo de mejorar las prácticas ciudadanas y reducir posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.